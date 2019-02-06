Hüseyin Yücel: "Kagawa'nın Opsiyonu Taraftar"

- Hüseyin Yücel: "Kagawa'nın opsiyonu taraftar" Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel: "Beşiktaş'ın taraftar sayısını 100 milyona çıkarmamız lazım"İSTANBUL - Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Kagawa transferiyle ilgili konuştu.

- Hüseyin Yücel: "Kagawa'nın opsiyonu taraftar"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel:

"Beşiktaş'ın taraftar sayısını 100 milyona çıkarmamız lazım"



İSTANBUL - Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Kagawa transferiyle ilgili konuştu. Japon futbolcunun opsiyonu var mı, yok mu tartışmalarını cevaplayan Yücel, "Sözleşmedeki bir madde önemli değil. Taraftar, Kagawa'yı evinde hissettirir ve bu transferi isterse, biz alırız. Uzak Doğu'ya açılarak Beşiktaş'ın taraftar sayısını 100 milyona çıkarmamız lazım" dedi.

Kagawa transferinde elini taşın altına koyan isimlerden olan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, Japon futbolcunun transferi sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Bu transferin takıma hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Yücel, "Yaptığımız transferler inşallah takıma katkı sağlayacaktır. Ligi de en iyi yerde bitirmemize vesile olacaklar. Kagawa ile alakalı başkan da ifade etti, beraberdik. Çok yeni bir şey değil. Kagawa, Beşiktaş'ın gündeminde olan bir oyuncuydu. Özellikle başkanın ve transfer komitesinin uzun zamandır uğraştığı, üzerinde çalıştığı bir futbolcuydu. Ancak bir şekilde olmamıştı. Kısmet son güneymiş. Şöyle bir olay gerçekleşti; ben, başkan, Şenol hoca ve Ali Naibi sohbet esnasında takımın gidişatı ve yapılacaklar hakkında konuşuyorduk. Sonrasında benim aklıma Kagawa geldi, 'Hocam, Kagawa konuşuluyor. Nasıl bir oyuncu' dedim. Hoca 'İyi oyuncu' dedi. 'Bizde iş yapar mı?' dedim. 'Tabii ki yapar' dedi. 'Hocam biz bunu neden almıyoruz o zaman' dedim, 'Para yok ki Hüseyincim' dedi. Ben de bunun üzerine 'Hocam tamam ben sponsor oluyorum. Ben elimi taşın altına koyarım, sen yeter ki onay ver' dedim. Hoca da 'Benim açımdan bir sıkıntı yok' deyince, Ali Naibi'ye döndüm ve oyuncunun ne kadar istediğini sordum. 1.5 milyon Euro dedi. '750 bin Euro teklif edelim, ne kaybederiz' dedim. Ali Naibi, Milan'ın da istediğini söyledi. Ben de 'İstiyorsa Milan'da oynasın, biz 750 bin verebiliyoruz, bakalım ne oluyor' deyince, Başkan da 'Ali 250 bin de ben veriyorum. Git içeri 1 milyon teklif et gel. Beşiktaş'ın cebinden bir kuruş çıkmadan bu transferi bitirelim' dedi. Ali içeriye gitti ve tam 3 dakika sonra gelip, 'Başkanım hayırlı, uğurlu olsun. İş bitti' dedi. Şimdi kendi aramızda da şakalaşıyoruz. 3 dakikada transfer bitti. 3 dakikada 2 gol attı. Gerçekten kısmetli, muazzam bir iş oldu. Daha da iyisini yapacaktır. Transferi 3 dakikada bitse de Beşiktaş için 1 ay önce bulunan bir futbolcu değil. Sürekli gündeminde olan bir futbolcuydu. Burada transfer komitesinin de çalışmaları göz ardı edilemez, buradan Umut Bey'e de teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftar isterse opsiyon var"

Kagawa'nın sözleşmesinde opsiyon olup olmamasıyla ilgili yaşanan tartışmaları da cevaplayan Hüseyin Yücel, "Opsiyon var mı, yok mu konusu, bu kadar başarılı, hızlı bir transferi farklı boyuta çekmek isteyen taraflar tarafından çok konuşuldu. Kagawa'nın opsiyonu var. Opsiyon öncelikle bizim taraftarımızla var. Daha sonra bizim yönetimimizle var. Şöyle ki, taraftarımız yarım dönem boyunca Kagawa'ya sahip çıkarsa, burayı kendisinin yuvası gibi hissettirirse, akabinde biz de yönetim olarak ödemelerini düzenli yaparsak Dortmund'un Kagawa'yı bırakmama gibi bir şansı yok. Bunun tam tersini düşünürsek; burada kendisini mutsuz hissederse, ödemelerini zamanında almazsa, istediğimiz kadar opsiyonu olsun. Sene sonunda satın alma opsiyonumuz olduğu halde 5-6 milyon Euro maaş ister, almamız mümkün olmaz. Onun için opsiyonun olup, olmaması hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu sadece bir detay. Biz yeter ki taraftarla, yönetimle birlikte hareket edelim. Herkes üstüne düşeni yapsın, sahiplensin. Opsiyon yönetimde, opsiyon taraftarda. Geri kalan sezon sonundaki kağıt işleri olur" diyerek Kagawa'nın bonservisinin alınmasının, sezon sonuna kadar yaşanacaklara bağlı olduğunu söyledi.

"Bu transfer için çok fazla sponsor çıkacaktır"

Takımın yeni bir kadro yapılanması içine gittiğini de sözlerine ekleyen Yücel, "Biraz daha silkelenip, biraz daha ayakları yere basan bütçe üzerinden kurgulayacağız takımı. Herkes elini taşın altına sokacak. Sadece Hüseyin Yücel olarak söylemiyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerimiz, başta başkan olmak üzere elimizden geleni yapacağız. Öncelikle hedefimiz en iyi yerde, en iyi şekilde bitirmek" dedi.

Beşiktaş'ın yurt dışı açılımının önemine de değinen Yücel, "Sportif başarının yanında, başkanın 3-4 sene önce start verdiği Beşiktaş'ın yurt dışına açılımı, özellikle de Orta Doğu, Japonya, Çin gibi bölgelerdeki açılımıyla ilgili çok muazzam bir proje olacak. Bununla ilgili pazarlama departmanı bugünden start verdi. Şu an Japon firmaları bizi aramaya başladı. O nedenle Beşiktaş taraftarının Kagawa'nın transferiyle ilgili, bonservisiyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığı taktirde bırakın Beşiktaş yönetiminin bonservis ödemesini, bu transferle alakalı çok fazla sponsorluk da çıkacaktır, Beşiktaş bu transferden para bile kazanır" açıklamasını yaptı.

"Taraftar sayısını 100 milyona çıkarmamız lazım"

Özellikle Uzak Doğu projeleri kapsamında hazırlık maçı ya da kamp organizasyonu olabileceğini ifade eden Hüseyin Yücel, "Bir hazırlık maçı ya da kamplardan bir kısmını zaten başkan da bir organizasyon yapmıştı geçen senelerde Çin'de. Muhakkak yapılması lazım. Çünkü Türkiye'de belli bir ölçüde sponsor gelirlerini maksimum seviyeye ulaştırdık. Artık dünyaya açılmamız lazım. Beşiktaş'ın 25 milyon olarak bahsettiğimiz taraftar kitlesini 50 milyona, 100 milyona ulaştırmamız lazım. Bu da bu tip futbolcularla mümkün" diyerek sözlerini noktaladı.

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Beşiktaşlı Yönetici Hüseyin Yücel: Kagawa'nın Opsiyonu Taraftar

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