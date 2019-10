Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan Hüseyin Yücel, seçime yönelik özel açıklamalarda bulundu. Başkan adaylarından yalnızca Serdal Adalı'nın proje anlattığını ve çözüm ürettiğini ifade eden Yücel, "Elimizi taşın altına koymaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Serdal Adalı'nın listesinde yer alan Hüseyin Yücel, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yapılacak olan projeler ve mali sıkıntılarla ilgili çözümlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta mali açıdan zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Hüseyin Yücel, "Ne kadar çok, karamsar bir tablo gözükmüyor desek de çok pembe tablo da yok. 4 aday çıktı, 1 aday çekildi. Böyle bir tabloda 3 aday çıkması Beşiktaş'ın sahipsiz kalmayacağını, büyük bir kulüp olduğunu gösterdi. Biz Serdal ağabey ile Fikret Orman döneminde 1 sene görev aldık. Serdal başkan, 'Beraber olalım, bana destek ol' dedi. 'Siz öyle diyorsanız, ben de elimi taşın altına koymaktan kaçınmam' dedim. Bundan dolayı beraber yürüyoruz. Ben Serdal başkanı çok eski tanımıyorum, yeni dönemde tanıştık. Hatta o camianın içindeyken ben belki tribünde bile değildim, çocuktum. Camianın içerisindeyken daha sonra taraftar oldum. Benim gördüğüm Beşiktaş'ın en büyük ihtiyacı taraftarıyla, camiasıyla, oyuncusuyla ve teknik heyetiyle çok acilen bir şekilde birleşmeye ve kenetlenmeye ihtiyaç olduğu. Bunu da samimi olan, başka planları olmayan, sadece Beşiktaş için varını yoğunu ortaya koyacak bir başkan adayının başarabileceğini düşünüyorum. Ben de Serdal ağabeyin samimi duruşunu gördüm. Bundan dolayı da bana teklif ettiği için kabul ettim" diye konuştu.

Göreve geldikleri vakit hangi pozisyonda olacağını hiç konuşmadıklarını belirten Yücel, "Bir görev dağılımı olacaktır. Beni nerede konumlandırırsa ben elimi taşın altına koymaktan kaçınmam. Neresi olursa olsun Beşiktaş için beraber çalışmaya başlayacağız. İlk etapta camianın kenetlenmesi için herkesin çalışması lazım" şeklinde konuştu.

"SERDAL ADALI HARİCİNDE KİMSE PROJE KONUŞMUYOR"

Serdal Adalı haricinde herkesin geçmişten bahsettiğini ifade eden Hüseyin Yücel, "Kimse proje konuşmuyor. Serdal başkan tam tersine futbol akademisi dedi, altyapılara önem vereceğini söyledi, sponsorlukları arttıracağını söyledi, amatör şubeleri asla kapatmayacağını ifade etti. Basketbol ve voleybolun mevcut ana sponsorları var. Diğer tüm amatör şubelerin sponsorluklarını tek çatı altında birleştireceğiz. İlk hedefimizi ilk sene bu şubeleri yaşatmak. İkinci senede ise bu şubelerin kendi branşlarında iddialı olmasına çalışmak. Bu 3-5 aylık proje değil. Halihazırda imza aşamasına gelmiş, 1-2 hafta içerisinde açıklayacağımız bir proje olacak" açıklamasında bulundu.

"TARAFTARLARIMIZ TAKIMA, YENİ YÖNETİME SAHİP ÇIKSIN"

Tribünden geldiğini açıklayan Yücel, "Biz de tribünden geliyoruz. Çoğu ağabeylerimiz de tribünden geliyor. Karşı rakiplerde de aynı şekildedir. Maalesef televizyonlarda Beşiktaş ile ilgili çok karamsar bir tablo çiziliyor. Geldiğimiz nokta, oynadığımız futbol ve alınan sonuçlar bizi üzüyor ama tablo da ortada. Eğer taraftarımız; takımına, yeni seçilecek yönetime, hocasına sahip çıktığı takdirde, stadımızdaki atmosferimizi 2-3 yıl öncesine taşıdığımız takdirde, Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaktır. Beşiktaş'ın her sene transferleri olur ama her sene en büyük transferi taraftarıdır. Kendi taraftarı inanır ve isterse Beşiktaş şampiyonluk için en büyük adaylardan biri olur. İstemezse de Neymar'ı, Ronaldo'yu getirelim, yine de sonuç elde edemeyiz. Bunun en büyük örneğini geçtiğimiz 4-5 senede yaşadık. Statsız, 45-50 milyon Euro'luk kadro ile 2 sene üst üste şampiyon olduk. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'deki rekor başarı ile gruplardan çıktık. Ama ertesi sene 110 milyon Euro'ya yakın kadro ile 4. bitirdik. Bu iş Beşiktaş camiasında sadece ekonomi ve futbolcuyla bitmiyor. O yüzden taraftar takımına sahip çıksın diyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZ BİRLEŞTİRMEYE, BÜTÜNLEŞTİRMEYE GELİYORUZ DENDİ AMA.."

Kendilerine 'Bu zihniyetin devamı' yorumlarının yapılmasının hatırlatılması üzerine konuşan Hüseyin Yücel, "Bu konuda çok polemiğe girmek istemiyorum. Her başkan adayımız 'Biz birleştirmeye, bütünleştirmeye geliyoruz' dedi. Ama aradan 5-10 gün geçti, 'Geçmişe dönük zihniyetlerin devamı' dendi. Birleştirmeye gelirken, bir yandan da bu tür ifadeler sarf ediliyor. Ben mesela Serdal Adalı tarafından görmedim. Hatta serzenişte bile bulundum, 'Başkanım size laf geliyor, cevap vermeyecek misiniz' dedim. 'Hayır öyle bir durum yok, biz kendi yolumuza devam ediyoruz. Beyaz bir sayfa açıyoruz. Kendi vizyonumuz, misyonumuzla ve kendi projelerimizle gündeme gelmek istiyoruz. Öyle ben kanal kanalda dolaşmam. Yaptığımız icraatı yaparız, basın gelir bakar neler yaptığımıza. Ondan sonra taraftarımız da hak ettiği değeri verir' dedi. Biz şu an geleceğe odaklanalım. Beşiktaş kamuoyuna şu an dağınık bir imaj veriliyor. Pazar günü başkan kim seçilirse seçilsin bunu sağlamamız şart. Bunun da tek yolu taraftarımızdan geçiyor" dedi.

Camiadaki bölünmüşlüğü, iletişimi tekrar sağlamayı planladıklarını ifade eden Yücel, "Çok zor bir şey değil, sadece iletişimle çözülür. Onları dinleyerek, haklı oldukları noktalarda haklarını vererek, haksız olduklarında da anlatarak bunu yapacağız. İletişim çok zor bir şey değil" diye konuştu.

"1 OCAK'A KADAR BORÇSUZLUK YAZISI ALMAMIZ LAZIM"

Kulübün borçlarını nasıl düzenleyeceklerinin sorulması üzerine konuşan Hüseyin Yücel, "Serdal başkanın da açıklaması var. 1 Ocak'a kadar borçsuzluk yazısı almamız lazım ki UEFA FFP kuralları içine dahil olalım. Bankalarla görüşeceğiz. Dönem kısıtlı olduğu için sağlanmadığı takdirde tüm yönetim kurulu olarak elimizi taşın altına koyacağız. Mali sıkıntı burada bitmiyor. Bununla ilgili de bankalarla görüşme halindeyiz. Bunu da yapılandırma olsun, ek krediler olsun, bir şekilde faiz yükünü minimize ederek yeni kaynaklar bularak sağlamaya çalışacağız" diye cevap verdi.

"POPÜLİST TRANSFERLER OLMAYACAK, OLMAMALI"

Devre arasında transferlerle alakalı en büyük kararı Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın vereceğini de söyleyen Yücel, "Serdal başkan da hocayla devam edeceğimizi söyledi. Takımın ihtiyacı olan bölgeleri var. Ama yöneticiler olarak 'Şuraya oyuncu lazım' dememiz yanlış. Teknik direktör ve teknik ekip bir rapor sunacak. İhtiyaç varsa, bütçe dahilinde, tabii ki destek transfer yapılacak. Bu transferler popülist transferler olmayacak, olmamalı. Çünkü buraya gelmemizin en büyük sebebi bu popülist transferler oldu. Biz realist, rasyonel gideceğiz. Taraftar karamsar kesinlikle olmasın. Kaybedilmiş bir şey yok. Geçen sene şampiyonluğun nasıl gittiğini gördük, hakem hatalarıyla" diyerek sözlerini tamamladı.

Hüseyin Yücel ayrıca yarın yapılacak seçime tüm genel kurul üyelerini oy kullanmaya devam etti.

(Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)