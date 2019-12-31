Husi mahkemesi, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'yi idama mahkum etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Husi mahkemesi, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'yi idama mahkum etti - Son Dakika

Husi mahkemesi, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'yi idama mahkum etti

6 saat önce

Yemen'de Husilerin kontrolündeki mahkeme, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Başbakan Muin Abdulmelik ve eski Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani'yi "vatana ihanet" suçlamasıyla idama mahkum etti.

Husi mahkemesi, Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'yi idama mahkum etti, System.String[]

Yemen'de Husilerin kontrolündeki mahkeme, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Başbakan Muin Abdulmelik ve eski Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani'yi "vatana ihanet" suçlamasıyla idama mahkum etti.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Asliye Ceza Mahkemesi, " İsrail'e casusluk" suçlaması yönelttiği Cumhurbaşkanı Hadi, Başbakan Abdulmelik ve eski Dışişleri Bakanı Yemani'nin ülke içinde ve dışındaki mal varlıklarına da el konulmasına karar verdi.

Yemen hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen Hükümeti'nin eski Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani'nin, şubat ayında Polonya'da düzenlenen Varşova Zirvesi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla yan yana durduğu anlar kameralara yansımıştı. Yemani'nin, zirvede yanında oturan ve mikrofonu bozulan Netanyahu'ya kendi mikrofonunu uzattığı görülmüştü.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Cumhurbaşkanı, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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