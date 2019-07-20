Husi SİHA'ları Suudi Arabistan askeri hava üssünü bombaladı
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Yemen'de meşru hükümete karşı savaşan Husi milisler, Suudi Arabistan'ın Kral Halid Askeri Hava Üssü'ne silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Yemen Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
'de meşru hükümete karşı savaşan Husi milisler, Suudi Arabistan
'ın Kral Halid Askeri Hava Üssü'ne silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Husilerin resmi yayın organı Mesire'ye konuşan Husi milislerin sözcüsü Tuğgeneral Yahya Serig, "Bu sabah 2K insansız hava araçlarımız, Suudi Arabistan'ın Kral Halid Askeri Hava Üssü'ne geniş bir operasyon düzenledi" dedi. Yahya Serig, silahlı insansız hava araçlarının radarlar ve askeri merkezleri hedef aldığını belirtti.
Saldırıların can veya mal kaybına yol açıp açmadığı konusunda bir açıklama yapılmadı.
Husiler son iki aydır Suudi Arabistan'ın güneyindeki askeri bölgeleri insansız hava araçları ile bombalamaya devam ediyor. - SANA
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