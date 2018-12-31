HUSİAD 1.Olağan Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi

Türkiye de hukuk ,adalet ve siyasetin birbirinden bağımsız olunamayacağı öngörüsü ile toplumsal bir ihtiyaçtan doğanderneğin,kurucuları, hukukçu,siyasetçi,akademisyen ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinden oluşuyor.

Bakırköy de gerçekleşen kongreye kurucular ve dernek üyeleri katıldı.Husiad 2018 yılı başların da ,bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerine başladı.

Divan başkanlığına seçilen, Av Ethem BAYKAL'ın konuşmasıyla açılan kongrede faaliyet raporunun okunmasının ardından, Yönetim Kurulu'nunibrasıyla seçime gidildi.Yapılan oylama sonucunda yeni Yönetim Kurulu oybirliği ile seçildi.

Hukuk Siyaset Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Av. MusaBAYKALDerneğin kuruluş amaçlarıyla ilgili yaptığı konuşmada ;

" Husiad ,hukuksalsiyasal ve idari anlamda sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamakve bu konuda çalışmalar yaparak , kişi ve kuruluşların bu çalışmalara dahil edilmesi amacıyla ortaya çıkan oluşumdur..

Sahada gözlemlerde bulunarak, yapılan araştırma ve çalışmaları teşvik edecek yönde hareket eden bir yol izlemektedir.Temel amacı ortaya konulan çalışma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak ,yasal mevzuatın çerçevesinde devletin ilgilikurumlarına , siyasi partilere,resmi ve özel kurum ve kuruluşlara,sivil toplum örgütlerine ve kamu niteliğindeki kuruluşlarına bilimsel,teknik,akademik çözüm önerileri,raporlar sunmaktır."ifadelerini kullandı.

Sözlerine; "Husiad ,Cumhuriyet'in kurucularına saygı duyan ve değerlerini benimseyen,insan haklarına saygılı,hukukun üstünlüğünü ve demokrasi kültürünü yerleştirmek bilinci içinde hareket ederek başta hukuk ve siyaset alanlarında ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmayı hedefleyen bir dernektir ".şeklinde devam eden Av.Musa BAYKAL " Anayasa da belirtilmiş veya evrensel hukuk normlarına uygun insanca yaşamanın gereği olan temel hak ve hürriyetleri savunmak derneğimizin yine en temel gayesidir."Dedi.

Av. Musa BAYKAL ;"Yasama ve idari alanlardaki kamu kurum ve kuruluşlarına hukuki referans ve yöntemler hakkında , bilgi ve fikirpaylaşımında bulunarak katkı sağlamak da görevimizdir .Bu gaye ile bir araya gelen, aramızda49 yıllık hukukçu büyüklerimizden ,siyasetçi ve akademisyenlerine kadar herkesin ve her kesimden birikimli ve deneyimli ,nitelikli bir katılımın varlığı ile oluşmuş bir sivil toplum kuruluşudur ,Husiad ." diyerek sözlerini tamamladı.

Kurultay da söz alan, dernek kurucaları ve katılımcıların bazılarının görüş ve temennilerini ortaya koymasının ardından,kongre toplantısı sona erdi.