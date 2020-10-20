Husiler, 133 gündür alıkonulan doğal tankeriinn Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı - Son Dakika

Husiler, 133 gündür alıkonulan doğal tankeriinn Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı

20.10.2020 12:41
Husiler, 133 gündür alıkonulan doğal tankeriinn Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı, System.String[]

Yemen'deki Husiler, 133 gündür Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından tarafından alıkonulan ve doğal gaz taşıyan tankerin Hudeyde limanına ulaştığını duyurdu.

Yemen'deki Husiler, 133 gündür Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından tarafından alıkonulan ve doğal gaz taşıyan tankerin Hudeyde limanına ulaştığını duyurdu.

İran destekli Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husilerin kontrolündeki Yemen Gaz Şirketi'nin Müdür Yardımcısı Muhammed el-Kadimi, "Koalisyon güçleri tarafından uzun bir süre alıkonulan Claudia isimli tanker, Hudeyde limanına ulaştı." dedi.

Limana ulaşan tankerde 7 bin 865 ton doğal gaz bulunduğu ifade ediliyor.

Husiler 19 Ekim'de de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından 86 gün önce alıkonulan ve 27 bin 487 ton dizel yakıt taşıyan "Sea Heart" isimli petrol tankerinin ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurmuştu.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde aylardan bu yana yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Husiler, koalisyon güçleri ile Yemen hükümetini, petrol tankerlerinin Hudeyde Limanı'na girişine engel olmakla suçluyor.

Yemen hükümeti geçen temmuz ayında, Hudeyde Limanı'na giren tankerlerin tüm gelirlerinin, Husilere ait olmayan yeni bir banka hesabına yatırılması şartıyla, bu bölgelere yeniden yakıt girişinin başlaması teklifinde bulunmuştu. Husiler ise bu teklifi reddetmişti.

Suudi Arabistan, Koalisyon, Tanker, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husiler, 133 gündür alıkonulan doğal tankeriinn Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sipariş verdiği pizzadan tel çıkan şarkıcı Alya, isyan etti: Kafayı yediniz herhalde Son Dakika! MİT operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütünün Metina sorumlusu öldürüldü "Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı El frenini çekmeyi unuttuğu aracı camdan içeri atlayarak durdurdu Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Öğretmen dizisi, 9. bölümle ekran macerasını noktalayacak
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi Adana'da polislerin dezenfektan sorduğu taksici, tıraş losyonu gösterdi         
11:34
UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var         
11:14
Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek         
10:55
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor         
10:44
Babasını öldüren genç, Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi         
10:35
Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor         
10:01
Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
09:35
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması Türkiye genelinde yaşanan internet kesintisi için ''planlı çalışma'' açıklaması         
09:24
İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti         
08:42
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada 6 yaşındaki çocuk, kardeşinin bebek arabasını yürüyen merdivenlere itti! Yüreklerin ağza geldiği an kamerada         
21:53
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
"Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 12:51:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Husiler, 133 gündür alıkonulan doğal tankeriinn Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei