Husiler 7 yıl sonra ilk kez Cidde'den Hudeyde'ye bir konteyner gemisinin yola çıktığını açıkladı - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, iç savaşın başlamasından 7 sene sonra ilk kez bir yük gemisinin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na doğru yola çıktığını duyurdu.

Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hudeyde Limanı'ndan mal akışının devam etmesi, kapsamlı barış yolunda ilerlemek için güveni artırmada doğru bir adımdır." ifadelerini kullandı.

İç savaşın başından bu yana ilk kez bir konteyner gemisinin Cidde'den kontrolleri altındaki Hudeyde'ye gelmek için yola çıktığını aktaran Husi, "Suudi Arabistan'ın kendi limanlarından gelen gemileri engellemek veya geçmişte olduğu gibi gemileri Cibuti'den geçmeye zorlamak için herhangi bir gerekçe bulmasının artık makul olmadığını" savundu.

Yemen hükümeti ya da Suudi Arabistan makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler ile Yemen hükümeti arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.