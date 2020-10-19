Husiler, 86 gün önce alıkonulan petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı - Son Dakika

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından 86 gün önce alıkonulan petrol tankerinin ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurdu.

Başkent Sana'da Husilerin kontrolündeki Yemen Petrol Şirketi'nin (YPC) Facebook sayfasından yapılan açıklamada, 27 bin 487 ton dizel yakıt taşıyan "Sea Heart" isimli tankerin 86 gün sonra Hudeyde Limanı'na vardığı belirtildi.

Açıklamada, tankerin gecikmesinden doğan para cezasının 1 milyon 800 bin dolara ulaştığı kaydedildi.

Husilerin kontrolündeki bölgelerde aylardan bu yana yakıt sıkıntısı yaşanıyor. Husiler, koalisyon güçleri ile Yemen hükümetini, petrol tankerlerinin Hudeyde Limanı'na girişine engel olmakla suçluyor.

Yemen hükümeti geçen temmuz ayında, Hudeyde Limanı'na giren tankerlerin tüm gelirlerinin, Husilere ait olmayan yeni bir banka hesabına yatırılması şartıyla, bu bölgelere yeniden yakıt girişinin başlaması teklifinde bulunmuştu. Husiler ise bu teklifi reddetmişti