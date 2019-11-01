Son Dakika Haberleri: Husiler: "ABD yapımı İHA'yı düşürdük"
Son Dakika 3. Sayfa Husiler: 'ABD yapımı İHA'yı düşürdük'

Husiler: "ABD yapımı İHA'yı düşürdük"

6 saat önce

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan sınırında ABD yapımı İHA'yı düşürdüklerini açıkladı.

Husiler:

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan sınırında ABD yapımı İHA'yı düşürdüklerini açıkladı.


Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD yapımı bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sarea, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan sınırına yakın bir yerde ABD yapımı İHA'yı düşürdüklerini belirtti.


Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. - YEMEN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
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