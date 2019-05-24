Son Dakika Haberleri: Husiler Abu Dabi Havalimanı'nın vurulma görüntülerini yayınladı

Husiler Abu Dabi Havalimanı'nın vurulma görüntülerini yayınladı

3 saat önce

Husiler, Temmuz 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki havalimanını hedef aldıklarını gösteren bir video yayınladı.

Husiler Abu Dabi Havalimanı'nın vurulma görüntülerini yayınladı, System.String[]
Husiler, Temmuz 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki havalimanını hedef aldıklarını gösteren bir video yayınladı.
Husilere bağlı El-Mesira Televizyonu'nun yayınladığı videoda, Husilere ait bir insansız hava aracının (İHA) Uluslararası Abu Dabi Havalimanı'ndaki tesisleri hedef alma anına dair görüntüler yer alıyor.
Görüntülerde, "Samad 3" ismi verilen İHA'nın, havalimanındaki 1 numaralı yolcu terminali üzerinde alçak irtifa uçuş yaptığı gözüküyor, ardından şiddetli bir patlama meydana geliyor.
Söz konusu videonun ne derece gerçek olduğu hakkında bilgi edinilemezken, BAE makamlarından da konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.
Husiler geçen yıl temmuz ayında Abu Dabi Havalimanı'nı hedef aldıklarını açıklamış, ancak BAE basını bunu yalanlamıştı.
Husiler daha önce de Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran bölgesinde bulunan havaalanına 3 hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.
Husi yönetimine bağlı Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, BAE ve bu ülkelerin Yemen'deki askeri karargahları ile önemli tesislerinden oluşan toplam 300 noktaya saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 02:00 Kaynak: AA
Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi, Güncel
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