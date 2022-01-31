Husiler, Abu Dabi ve Dubai'ye yönelik dünkü saldırıların detaylarını paylaştı - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi ile Dubai'nin dün balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dünkü saldırıya ilişkin Husilere bağlı El-Mesire kanalına açıklamada bulundu.

Seri, "Abu Dabi'de hassas ve önemli hedefleri bir dizi balistik füzeyle Dubai'yi de İHA ve Samad 3 tipi İHA'larla vurduk. Abu Dabi ve Dubai halkımıza ve ülkemize saldırmaya devam ettiği sürece BAE güvensiz kalacaktır." dedi.

BAE, Husilerin balistik füze saldırısı etkisiz hale getirildi

BAE Savunma Bakanlığından, dün yapılan açıklamada Husilerin düzenlediği balistik füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırının gerçekleştirildiği Yemen'deki bölgenin Hava Kuvvetleri ve koalisyon güçleri tarafından başarıyla vurulduğu kaydedildi.

Hava savunma sistemleri tarafından imha edilen balistik füzeden geri kalan parçaların kentten uzakta bir bölgeye düştüğü ifade edildi.

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un BAE'yi ziyareti esnasında gerçekleştirilen saldırıda can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.