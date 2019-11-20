Son Dakika Haberleri: Husiler, alıkoyduğu 3 gemiyi serbest bıraktı
Son Dakika Güncel Husiler, alıkoyduğu 3 gemiyi serbest bıraktı - Son Dakika

Husiler, alıkoyduğu 3 gemiyi serbest bıraktı

6 saat önce

Güney Kore, Yemen'deki Husilerin alıkoyduğu 2'si Güney Kore'ye ait 3 gemiyi serbest bıraktığını bildirdi.

Husiler, alıkoyduğu 3 gemiyi serbest bıraktı, System.String[]

Güney Kore, Yemen'deki Husilerin alıkoyduğu 2'si Güney Kore'ye ait 3 gemiyi serbest bıraktığını bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Husilerin karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Kızıldeniz'de alıkoyduğu biri Suudi Arabistan'a ait 3 gemiyi ve 16 mürettebatı salıverdiği belirtildi.

Serbest bırakılanlar arasında 2 Güney Kore vatandaşı bulunduğu, sağlık durumlarının iyi olduğu, ailelerine gerekli bilginin verildiği ifade edilen açıklamada, gelecekte benzer olaylar yaşanmaması için Seul yönetiminin güvenlik önlemlerini artıracağı vurgulandı.

- Gemiler dün alıkonulmuştu

Husiler, dün yaptıkları açıklamada, Kızıldeniz'de Yemen'in Ukban Adası'nın 3 mil açığında 3 geminin alıkonulduğunu duyurmuştu.

Grubun üst düzey yöneticilerinden Muhammed Ali el-Husi, Twitter'dan paylaştığı mesajda, gemileri Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğu düşüncesiyle alıkoyduklarını, Güney Kore'ye ait olduğunun ortaya çıkması durumunda gemilerin serbest bırakılacağını bildirmişti.

Suudi Arabistan, Güney Kore, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 02:10:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Husiler, alıkoyduğu 3 gemiyi serbest bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]