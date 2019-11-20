Son Dakika Haberleri: Husiler, alıkoyduğu Güney Kore'ye ait 2 gemiyi serbest bıraktı
Son Dakika 3. Sayfa Husiler, alıkoyduğu Güney Kore'ye ait 2 gemiyi serbest bıraktı - Son Dakika

Husiler, alıkoyduğu Güney Kore'ye ait 2 gemiyi serbest bıraktı

6 saat önce

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de alıkoyduğu Güney Kore'ya ait 2 gemiyi serbest bıraktıklarını açıkladı.

Husiler, alıkoyduğu Güney Kore'ye ait 2 gemiyi serbest bıraktı, System.String[]

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de alıkoyduğu Güney Kore'ya ait 2 gemiyi serbest bıraktıklarını açıkladı.


Husiler tarafından yapılan açıklamada, Sana ve Seul arasındaki dostane ilişkileri çerçevesinde Kızıldeniz'in güneyinde pazartesi günü alıkoydukları Güney Kore'ye ait 2 gemiyi serbest bıraktıkları belirtildi. Açıklamada, gemilerin Güney Kore'ye ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından serbest bırakıldığı kaydedildi.


Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da gemilerin sabah saatlerinde serbest bırakıldığını belirterek, mürettebatın durumunun iyi olduğunu ifade etti.


Husilere bağlı sahil güvenlik birlikleri, pazartesi akşamı kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle Yemen'in Ukban Adası'nın 3 mil açığında 3 gemiyi alıkoymuştu. Alıkonulan gemiler arasında 2 geminin Güney Kore'ye ait olduğu, diğerinin ise Suudi Arabistan'a ait "Rabigh 3" isimli gemi olduğu bildirilmişti. - ADEN

Güney Kore, Yemen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Volkan Demirel izlediği Dimitrios Giannoulis'i çok beğendi
İstanbul'da motosikletli gencin feci ölümü kameralara yansıdı Burdur'da vahşi cinayet! Babasını öldürdükten sonra yaktı Devlet hastanesinin acilinde doktor ve hemşirelerden köpük partisi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 16:57:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Husiler, alıkoyduğu Güney Kore'ye ait 2 gemiyi serbest bıraktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]