Son Dakika Haberleri: Husiler Aramco saldırısının Yemen'den yapıldığı konusunda ısrarlı
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Husiler Aramco saldırısının Yemen'den yapıldığı konusunda ısrarlı

59 dakika önce

Suudi Arabistan'ın petrol sahasına yapılan saldırının Yemen'den değil, kuzeyden geldiğini açıklamasından sonra, saldırıyı üstlenen Husi Milisleri'nin sözcüsü Yahya Saree saldırının Yemen'den yapıldığını belirtti.

Husiler Aramco saldırısının Yemen'den yapıldığı konusunda ısrarlı, System.String[]

Suudi Arabistan'ın petrol sahasına yapılan saldırının Yemen'den değil, kuzeyden geldiğini açıklamasından sonra, saldırıyı üstlenen Husi Milisleri'nin sözcüsü Yahya Saree saldırının Yemen'den yapıldığını belirtti.


Yemen'deki Husi Milisleri'nin sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından Aramco petrol sahasına yapılan saldırıya ilişkin düzenlenen basın toplantısından sonra, Husi Milisleri adına bir basın toplantısı düzenledi. Saree yapılan toplantıda saldırının Yemen'den gerçekleştiğini yineleyerek, "Kuvvetlerimiz kısa süre içerisinde insansız hava aracı (İHA) üretebiliyor., Kuvvetlerimiz yüksek seviyede yeterlilik ve kapasiteye sahiptir" dedi.


"Tesislerinizde ve camdan kulelerinizde güvenlik ve koruma istiyorsanız Yemen'i terk edin"


Sözcü Saree, Suudi Arabistan tarafından bölgeye gerçekleşen saldırıların devam etmesi halinde bu tarz eylemlerin süreceğini belirterek Suudi Arabistan'a uyarıda bulundu. Saree, "Eğer tek bir İHA karşısında bile ayakta kalamayan tesislerinizde ve camdan kulelerinizde güvenlik ve koruma istiyorsanız Yemen'i terk edin" diye konuştu. - SANA

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:59 Kaynak: İHA
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