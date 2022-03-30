Husiler, Aramco tesislerine saldırı görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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Husiler, Aramco tesislerine saldırı görüntülerini paylaştı

30.03.2022 21:34

Saldırı anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri CİDDE - Husilerin Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cidde kentindeki tesislerine cuma akşamı düzenlediği füze saldırısının görüntüleri paylaşıldı.

Saldırı anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri CİDDE - Husilerin Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cidde kentindeki tesislerine cuma akşamı düzenlediği füze saldırısının görüntüleri paylaşıldı. Husilerin internet sitesi üzerinden paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı anları ve füze saldırısının ardından Aramco tesislerindeki iki büyük petrol deposunda çıkan yangının meydana geldiği görüldü.

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Suudi Arabistan, Saldırı, Petrol, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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