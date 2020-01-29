Son Dakika › Ekonomi › Husiler, Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu - Son Dakika Ekonomi
Husiler, Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu
11 dakika önce
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:49
Son Dakika Terör örgütü DEAŞ, Yahudilere saldırı çağrısı yaptı! Son dakika: Husiler, Suudi Arabistan'ın kritik noktalarını vurdu "Robin Hood" bu kez deprem bölgesinde ortaya çıktı Bakan Varank'tan 210 binden fazla kişiye istihdam müjdesi