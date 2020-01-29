Husiler, Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Husiler, Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu - Son Dakika Ekonomi

Husiler, Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu

11 dakika önce

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husiler, Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu, System.String[]

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Suudi Arabistan, Yemen, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:49 
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