Husiler: Arap koalisyonu 11 gündür alıkoyduğu yakıt tankerini serbest bıraktı - Son Dakika
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Husiler: Arap koalisyonu 11 gündür alıkoyduğu yakıt tankerini serbest bıraktı

08.05.2022 18:22
Husiler: Arap koalisyonu 11 gündür alıkoyduğu yakıt tankerini serbest bıraktı

Yemen'de İran destekli Husiler, Arap koalisyonunun 11 gündür alıkoyduğu yakıt tankerini bıraktığını duyurdu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Arap koalisyonunun 11 gündür alıkoyduğu yakıt tankerini bıraktığını duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansında, yine Husilerin kontrolündeki gaz şirketinin sözcüsü Ali Misar'ın açıklamalarına yer verildi.

Misar, Arap koalisyonunun 27 Nisan'dan beri alıkoyduğu ve 8 bin 259 metrik ton ithal gaz yüklü Eugenia Gas isimli tankeri serbest bıraktığını ifade etti.

Tankerin önümüzdeki saatlerde Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na gelmesinin beklendiğini belirten Misar, açıklamasında konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer vermedi.

Husiler 3 Mayıs'ta yaptıkları açıklamada, Eugenia Gas'ın alıkonulmasının, kontrol altında tuttuğu bölgelerde yaşayan Yemenlilerin çektikleri sıkıntıları artıracağına yönelik uyarıda bulunmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreyle ateşkes ilan edilmişti

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ile Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu. Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "İran destekli Husilerin BM gözetiminde varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesine rağmen kendilerinin ateşkese tam olarak bağlı kalmaya devam edeceklerini" bildirmişti.

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Birleşmiş Milletler, Yemen, Nisan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husiler: Arap koalisyonu 11 gündür alıkoyduğu yakıt tankerini serbest bıraktı - Son Dakika


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