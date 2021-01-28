Husiler: Arap koalisyonu son 24 saatte Yemen'e 17 hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

Husiler: Arap koalisyonu son 24 saatte Yemen'e 17 hava saldırısı düzenledi

28.01.2021 13:43
Husiler: Arap koalisyonu son 24 saatte Yemen'e 17 hava saldırısı düzenledi, System.String[]

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin son 24 saatte ülkenin farklı illerine 17 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin son 24 saatte ülkenin farklı illerine 17 hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

İran destekli Husilere bağlı SABA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında Saada, Marib ve El-Cevf illerinin hedef alındığı kaydedildi.

Söz konusu illere düzenlenen 17 hava saldırısında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Haberde ayrıca, hükümete bağlı güçlerin Hudeyde'ye bağlı Ed-Dureyhimi bölgesinde savaş tahkimatı kurduğu ve El-Cebeliyye bölgesine de 8 casus uçak saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Böylece Yemen hükümetinin son 24 saatte Hudeyde uzlaşı anlaşmasını 226 kere ihlal ettiği belirtildi.

Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Tarık Affaş'a bağlı 6. Tugay Tabur Komutanı Yahya Arik'in 150 askerle Husilere katıldığı ileri sürüldü.

Koalisyon güçleri veya hükümetten ise Husilerin suçlamalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de imzalanan anlaşma, Hudeyde'de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını öngörse de tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Suudi Arabistan, Hava Saldırısı, Koalisyon, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husiler: Arap koalisyonu son 24 saatte Yemen'e 17 hava saldırısı düzenledi - Son Dakika


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