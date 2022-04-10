Husiler: Arap koalisyonundan Yemen'de barışı sağlamak için net bir işaret yok - Son Dakika
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Husiler: Arap koalisyonundan Yemen'de barışı sağlamak için net bir işaret yok

10.04.2022 05:37
Husiler: Arap koalisyonundan Yemen'de barışı sağlamak için net bir işaret yok

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan ülkede barışı sağlamak için net işaretler görmediklerini açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonundan ülkede barışı sağlamak için net işaretler görmediklerini açıkladı.

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın haberine göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi bir toplantı düzenledi.

Konseyin barışa yönelik sabit bir tutumu olduğu aktarılan toplantıda, Arap koalisyonunun ülkeye barış getirme konusunda gerçek niyetlerinin varlığına dair net emarelerin henüz ortaya çıkmadığı ifade edildi.

Toplantıda, insani yardım dosyası ve kuşatmanın kaldırılmasının, ateşkesin başarısına yönelik gidişatın ve sonrasında olumlu adımlara geçişin mihenk taşı ve gerçek göstergesi olduğu aktarıldı.

Arap koalisyonundan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, tarafların akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlarda başarı elde edilememişti.

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Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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