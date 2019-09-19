Son Dakika Haberleri: Husiler, BAE'yi vurmakla tehdit etti
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Husiler, BAE'yi vurmakla tehdit etti

33 dakika önce

Husiler, Yemen'de Arap koalisyonunun saldırılarına devam etmesi halinde Suudi Arabistan'ın yanı sıra BAE'yi de vurmakla tehdit etti.

Husiler, BAE'yi vurmakla tehdit etti, System.String[]

Husiler, Yemen'de Arap koalisyonunun saldırılarına devam etmesi halinde Suudi Arabistan'ın yanı sıra BAE'yi de vurmakla tehdit etti.

Suudi Arabistan, Yemen, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:40 
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