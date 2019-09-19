Husiler, BAE'yi vurmakla tehdit etti
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Husiler, Yemen'de Arap koalisyonunun saldırılarına devam etmesi halinde Suudi Arabistan'ın yanı sıra BAE'yi de vurmakla tehdit etti.
Husiler, Yemen'de Arap koalisyonunun saldırılarına devam etmesi halinde Suudi Arabistan'ın yanı sıra BAE'yi de vurmakla tehdit etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:40
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