Son Dakika Haberleri: Husiler, BAE'yi vurmakla tehdit etti
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Husiler, BAE'yi vurmakla tehdit etti

1 saat önce

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarını sürdürmesi halinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) vurmakla tehdit etti.

Husiler, BAE'yi vurmakla tehdit etti, System.String[]

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun hava saldırılarını sürdürmesi halinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) vurmakla tehdit etti.


İran destekli Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ni vurmakla tehdit etti. Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere geçtiğimiz Cumartesi günü saldırı düzenleyen Husilerin Sözcüsü Yahya Saria, Yemen'de Arap koalisyonunun saldırılarını sürdürmesi halinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) de vuracağını duyurdu.


Sözcü Saria, BAE makamlarına seslenerek, "BAE'nin Abu Dabi ve Dubai kentlerinde dahil olmak üzere onlarca hedefimiz var. Bir eylem size pahalıya patlar" ifadelerini kullandı.


Saldırıların, SİHA'larla hedeflerin 3 farklı noktadan gerçekleştirildiğini ifade eden Saria, 1500-1700 kilometre menzilli Sammad 3 ve Kasıf tipi insansız hava araçlarının da saldırı da kullanıldığını söyledi.


Suudi Arabistan'daki milli petrol şirketi Aramco'ya ait iki tesise Cumartesi günü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıkmıştı. Husiler ise saldırıları üstlendiğini ve her an yeniden saldırabileceklerini duyurmuştu. - SANA

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
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