Son Dakika Haberleri: "Husiler, barış konusunda hiçbir zaman ciddi olmadı"
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"Husiler, barış konusunda hiçbir zaman ciddi olmadı"

17 dakika önce

NEW Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Husilerin barış konusunda hiçbir zaman ciddi olmadığını ve olmayacağını belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) rotasını yeniden "İran'ın yayılmacı projesiyle" mücadeleye doğrultması çağrısında bulundu.

NEW Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami, Husilerin barış konusunda hiçbir zaman ciddi olmadığını ve olmayacağını belirterek, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) rotasını yeniden "İran'ın yayılmacı projesiyle" mücadeleye doğrultması çağrısında bulundu.

Hadrami, ABD'de gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamada, "Husiler, barış konusunda hiçbir zaman ciddi olmadı ve olmayacak. BAE'ye, rotasını yeniden 'İran'ın yayılmacı projesiyle' mücadeleye doğrultması için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Husilerin bölgeyi istikrarsızlaştırmak için İran'ın bir aracı olduğunu ve yaşanan gelişmelerin her geçen gün bunu daha da kanıtlandığını ifade eden Hadrami, Husilerin, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco" tesislerine yönelik saldırıyı da üstlenerek asıl suçluyu örtbas etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, 14 Eylül cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.


Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Yemen'deki Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.


Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Saudi Aramco tesislerine yönelik saldırıların Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini iddia etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:26 Kaynak: AA
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