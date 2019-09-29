Son Dakika Haberleri: Husiler: binlerce suudi askerini esir aldık
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Husiler: binlerce suudi askerini esir aldık

46 dakika önce

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan topraklarında yapılan operasyonda binlerce Suudi askerini esir aldıklarını iddia etti.

Husiler: binlerce suudi askerini esir aldık, System.String[]
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan topraklarında yapılan operasyonda binlerce Suudi askerini esir aldıklarını iddia etti.
'Allah'tan Gelen Zafer' adlı operasyona dair açıklamalarda bulunan Seri, operasyonun, Suudi Arabistan güneyindeki Necran bölgesinde yapıldığını açıkladı. Operasyonun aylarca sürdüğünü belirten Seri, Arap koalisyonundan 3 tümenin bozguna uğratıldığını, yüzlerce askeri ve zırhlı aracın ele geçirildiğini iddia etti.
Seri'nin açıklamalarına dair Suudi Arabistan'dan henüz açıklama yapılmadı.


Suudi Arabistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:51 Kaynak: DHA
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Husilerden Suudi Arabistan topraklarında askeri operasyon iddiası
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