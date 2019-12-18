Husiler bir petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Husiler bir petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurdu - Son Dakika

Husiler bir petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurdu

6 saat önce

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince engellenen petrol yüklü bir tankerin, kontrollerindeki Hudeyde Limanı'na giriş yaptığını bildirdi.

Husiler bir petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını duyurdu, System.String[]

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince engellenen petrol yüklü bir tankerin, kontrollerindeki Hudeyde Limanı'na giriş yaptığını bildirdi.

Husilere ait basın organlarında yer alan habere göre, Husilere bağlı petrol şirketi sözcüsü Emin eş-Şubati, yaklaşık 29 bin ton benzin taşıyan C Ador tankerinin koalisyon güçleri tarafından 9 gün boyunca denizde alıkonulduğunu ifade etti.

Tankerin Hudeyde Limanı'na ulaştığını aktaran Şubati, Birleşmiş Milletlerden (BM) izinleri olmasına rağmen koalisyon güçlerinin hala 4 tankeri alıkoyduğunu ve limana girişlerine izin vermediğini kaydetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen hükümetinin haziran ayında petrol türevlerinin sevkiyatı için gümrük vergilerinin Aden'deki Merkez Bankasına ödenmesi yönünde karar almasının ardından Husilerin kontrolündeki bölgelerde uzun süredir petrol ürünleri açısından ciddi kriz yaşanıyor.

Hükümet, Husileri Hudeyde Limanı vergilerini, görevlilerin maaşlarını ödemek yerine askeri operasyonlar için kullanmakla, İran destekli Husiler ise Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile hükümeti, petrol gemilerini alıkoyarak Hudeyde Limanı'na girmelerini engellemekle suçluyor.

Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:36 Kaynak: AA
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