Husiler, BM Güvenlik Konseyini Yemen savaşını sonlandıracak bir karar almaya çağırdı - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) ülkede devam eden savaşı sonlandıracak bir karar alması çağrısında bulundu.

Husilere ait haber ajansı SABA'ya göre, Husilere bağlı yönetimin Dışişleri Bakanı Hişam Şeref, BMGK'ya mektup gönderdi.

Şeref, mektubunda, BMGK'dan herkesi bağlayıcı yeni bir karar alarak, savaşın sona ermesi ve kapsamlı kuşatmanın kaldırılması suretiyle Yemen'de barışa yönelik net bir tutum sergilemesini istedi.

Suudi Arabistan'ı Yemen'e karşı saldırı başlatmak ve kapsamlı kuşatma uygulamakla suçlayan Şeref, ayrıca BMGK'yı, Riyad yönetiminden ve silah tedarikçilerinden hesap sormaya çağırdı.

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 28 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarına yönelik ihlallerin derhal durdurulması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Sana'ya yönelik hava saldırılarının sivillerin ölümüne yol açtığını, yerleşim bölgelerindeki sivil altyapıya zarar verdiğini kaydeden Grundberg, ayrıca Husilerin Marib'i füzelerle hedef almasının da sivil can kayıplarına ve çok sayıda bölge sakininin yerlerini terk etmesine neden olduğunu aktarmıştı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.