Son Dakika Haberleri: Husiler'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı
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Husiler'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

1 saat önce

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentine balistik füzeyle saldırdığını açıkladı.

Husiler'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı, System.String[]
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran kentine balistik füzeyle saldırdığını açıkladı.

Yemen hükümetine ayaklanan Husiler'in sözcüsü Yahya Saria yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Necran kentine balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu. Saria, saldırıda Bedr F isimli balistik füzenin kullanıldığını, füzenin hedefine ulaştığını ve saldırıda birçok askerin öldüğünü ifade etti.

Suudi Arabistan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Husiler, 5 Ağustos'ta Suudi Arabistan'daki Abha ve Necran Havalimanları ile Kral Halit Hava Üssü'ne İHA saldırısı düzenlemişti. İran destekli Husiler son zamanlarda Suudi Arabistan ve Yemen'deki sivillerin yerlerine İHA ve füze ile saldırı düzenliyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu 2015 yılından bu yana Husilere karşı operasyonlarını sürdürüyor. - SANA
Suudi Arabistan, Yemen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:49 Kaynak: İHA
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