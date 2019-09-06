Son Dakika Haberleri: Husiler'den Suudi Arabistan'a balistik füzesi saldırısı
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Husiler'den Suudi Arabistan'a balistik füzesi saldırısı

2 saat önce

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısında Necran kentindeki havalimanına balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Husiler'den Suudi Arabistan'a balistik füzesi saldırısı, System.String[]

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneybatısında Necran kentindeki havalimanına balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.


Yemen hükümetine karşı savaşan İran destekli Husiler'in sözcüsü Yahya Saria, yaptığı açıklamada ülkenin güneybatısındaki Necran kentindeki bölgesel havalimanına balistik "Bedir F" adlı balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini belirtti. Saria, "Saldırıya uğrayan Necran Bölgesel Havalimanı'nda uçuşlar durdu. Havalimanda bulunan dronların yerleri yıkıldı" dedi.


Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerince ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Husiler tarafından Necran kentine düzenlenen saldırının son 24 saatteki ikinci saldırı olduğu kaydedildi. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. - SANA

Suudi Arabistan, Yemen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:38 Kaynak: İHA
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