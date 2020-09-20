Husiler'den Suudi Arabistan'a füze saldırısı: 5 yaralı - Son Dakika

Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'a düzenlenen füze saldırısında 5 sivilin yaralandığı açıklandı.
Suudi Arabistan'ın Cizan bölgesindeki Sivil Savunma Müdürlüğü Basın Sözcüsü Albay Muhammed bin Yahya El Ghamdi yaptığı açıklamada, Yemen'deki Husilerin Cizan bölgesindeki El Harath Valiliğine bağlı bir köye füze fırlattığını açıkladı. Ghamdi, saldırıda 5 sivilin hafif yaralandığını ve 3 aracın zarar gördüğünü aktardı. - RİYAD
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:25 - Kaynak: İHA
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