Son Dakika Haberleri: Husiler'den Suudi Arabistan 'barış' mesajı
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Husiler'den Suudi Arabistan 'barış' mesajı

22 dakika önce

Yemen'deki Husi milisleri, Suudi Arabistan'a karşı her türlü saldırıyı durduklarını açıkladı.

Husiler'den Suudi Arabistan 'barış' mesajı, System.String[]

Yemen'deki Husi milisleri, Suudi Arabistan'a karşı her türlü saldırıyı durduklarını açıkladı.


Yemen'de Husiler tarafından kurulan Yüksek Siyasi Konsey'in Başkanı Mehdi Maşat, yaptığı açıklamada Suudi Arabistan'a karşı her türlü saldırıları durduklarını belirtti. Suudi Arabistan'dan benzer bir açıklama beklediklerini belirten Maşat, "Yeni bir barış girişimi ilan ediyoruz. Suudi Arabistan'a karşı her türlü saldırıları durdurmaya karar verdik" dedi.


Maşat ayrıca, "Suudi Arabistan yeni barış girişimine yanıt vermezse karşılık verme hakkımızı saklı tutarız" ifadelerini kullandı. - SANA

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:17 Kaynak: İHA
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