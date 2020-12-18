Husiler Eritre'nin 30 Yemenli balıkçıyı serbest bıraktığını duyurdu - Son Dakika

Husiler Eritre'nin 30 Yemenli balıkçıyı serbest bıraktığını duyurdu

18.12.2020 02:59
Husiler Eritre'nin 30 Yemenli balıkçıyı serbest bıraktığını duyurdu, System.String[]

Yemen'de Husiler, Eritre'nin, daha önce alıkoyduğu 30 Yemenli balıkçıyı serbest bıraktığını duyurdu.

Yemen'de Husiler, Eritre'nin, daha önce alıkoyduğu 30 Yemenli balıkçıyı serbest bıraktığını duyurdu.

Balıkçılık Genel Müdürlüğü Başkanı Haşim ed-Danii, Husiler'e bağlı SABA haber ajansına yaptığı açıklamada, Eritre tarafından serbest bırakılan 30 Yemenli balıkçının Hudeyde'ye ulaştığını belirtti.

Balıkçıların Eritre'de 2 ila 6 ay boyunca alıkonulduğunu kaydeden Danii, uluslararası kurumları, ahlaki ve hukuki sorumluluğu üstlenerek Yemenli balıkçılara yönelik keyfi uygulamalara son verilmesi için çalışmaya çağırdı.

Eritre'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti, Eritre yönetimini, uluslararası sularda avlanan balıkçıları alıkoymakla suçlarken, Eritre tarafı, balıkçıların kendi kara sularında avlandığını iddia ediyor.

İki ülke arasında, 1990'lı yıllarda, stratejik Babu'l Mendeb Boğazı'na yakın Haniş Adaları için anlaşmazlık yaşanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, söz konusu adaların Yemen'e ait olduğuna karar vermişti.

Balıkçılık, Eritre, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husiler Eritre'nin 30 Yemenli balıkçıyı serbest bıraktığını duyurdu - Son Dakika


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