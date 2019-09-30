Son Dakika Haberleri: Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı
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Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı

6 dakika önce

Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladıYemen, (DHA)- Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısı kapsamında, esir aldıklarını iddia ettiği koalisyon askerlerinin görüntülerini yayınladı.

Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı

Yemen, (DHA)- Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, düzenlediği basın toplantısı kapsamında, esir aldıklarını iddia ettiği koalisyon askerlerinin görüntülerini yayınladı.

Dün basın toplantısı düzenleyen Seri, Suudi Arabistan güneyindeki Necran bölgesinde 'Allah'tan Gelen Zafer' adlı operasyona dair açıklamalarda bulunmuş, 3 tümenin bozguna uğratıldığını belirterek yüzlerce koalisyon askerinin esir alındığını ve zırhlı araçların da ele geçirildiğini duyurmuştu.

Seri'nin bugün yaptığı basın toplantısında, esir alındığını iddia ettiği askerlerin görüntülerini yayınladı.

Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı

Yemen, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:28 Kaynak: DHA
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