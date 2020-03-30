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Husiler, esir takası kapsamında 4 Yemen askerini serbest bıraktığını açıkladı
6 saat önce
Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleri ile yapılan esir takası kapsamında alıkoydukları 4 askeri serbest bıraktı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümet güçleri ile yapılan esir takası kapsamında alıkoydukları 4 askeri serbest bıraktı.
Husilere ait SABA ajansına konuşan "Esir İşleri Ulusal Komitesi" Başkanı Abdulkadir el-Murteza, hükümet güçleri ile yapılan esir takası çerçevesinde alıkoydukları 4 askeri serbest bıraktıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:14
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