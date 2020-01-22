Husiler: Hudeyde'de günde 4 bin sıtma ve dang humması vakası görülüyor - Son Dakika

Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde vilayetinde günde ortalama 4 bin kişide sıtma ve dang hummasının görüldüğü açıklandı.

Husilerin sözde hükümetinde Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Taha el-Mutevekkil, kontrollerindeki Hudeyde'de yaşanan sağlık sorunlarına dair açıklamalarda bulundu.

Husilere ait El-Mesire kanalına konuşan Mutevekkil, "Saldırgan güçlerin (Arap Koalisyonu) sağlık altyapısını yıktığı Hudeyde vilayetinde, günde 4 bin kişide sıtma ve dang humması vakasına rastlıyoruz." dedi.

Arap Koalisyonunun 2015'te başlattığı operasyondan bu yana, ülkede 500 sağlık tesisine saldırı düzenlediğini söyleyen Mutevekkil, Yemen'deki insani krizin sorumlusunun Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu olduğunu ileri sürdü.

Mutevekkil, "Sana Havalimanı'nın kapatılması, Hudeyde Limanı'na yönelik devam eden abluka nedeniyle böbrek yetmezliği, şeker ve lösemi hastalarının durumu her geçen gün kötüleşiyor. Hastalıkları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da katlanarak artıyor." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda şu ana kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.



BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.