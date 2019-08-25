Son Dakika Haberleri: Husiler: İHA ile Suudi Arabistan'ın güneybatısında havalimanı vurduk
Son Dakika Dünya Haber

Husiler: İHA ile Suudi Arabistan'ın güneybatısında havalimanı vurduk

13 dakika önce

Yemen'in başkenti Sana'yı kontrol eden İran destekli Husilerin askeri sözcüsü insansız hava aracı (İHA) ile Suudi Arabistan'a ait Abha Havalimanı ve Khamis Mushait Hava Üssü'nü vurduklarını açıkladı.

Husiler: İHA ile Suudi Arabistan'ın güneybatısında havalimanı vurduk, System.String[]

Yemen'in başkenti Sana'yı kontrol eden İran destekli Husilerin askeri sözcüsü insansız hava aracı (İHA) ile Suudi Arabistan'a ait Abha Havalimanı ve Khamis Mushait Hava Üssü'nü vurduklarını açıkladı.


Al Masirah televizyonuna konuşan askeri sözcü, Suudi Arabistan'ın güneybatısında gerçekleşen iki saldırıda da kontrol kulelerini vurduklarını söyledi. Suudi yetkililerden saldırı iddiası ile ilgili henüz açıklama gelmedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Suudi Arabistan, Yemen, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sokak ortasında tartıştığı kişiyi defalarca bıçakladı
Yakın çevresine göre Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde MHP, Binali Yıldırım ve HDP var Serdar Ortaç, boşandıktan 17 gün sonra Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 10:59:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Husiler: İHA ile Suudi Arabistan'ın güneybatısında havalimanı vurduk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]