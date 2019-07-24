Son Dakika Haberleri: Husiler İran'a bağlı olmadıklarını iddia etti
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Husiler İran'a bağlı olmadıklarını iddia etti

43 dakika önce

Yemen'deki "Husilerin ikinci adamı" olarak bilinen Mehdi Meşat İran'a herhangi bir bağlılıklarının olmadığını öne sürdü.

Husiler İran'a bağlı olmadıklarını iddia etti, System.String[]
Yemen'deki "Husilerin ikinci adamı" olarak bilinen Mehdi Meşat İran'a herhangi bir bağlılıklarının olmadığını öne sürdü.
Husilerin kontrolündeki SABA ajansının haberine göre, Husilerin "Siyasi Yüksek Konseyi" Başkanı Meşat, Uluslararası Kriz Grubu Başkanı Robert Malley ile Yemen'in başkenti Sana'da bir araya geldi.
Meşat, Husilerin Suudi Arabistan'ın da aynı adımları atması ve limanlardan temel yardım maddelerinin girişini kolaylaştırması karşılığında bu ülkeye düzenledikleri füze ve hava saldırılarına son vermeye ve siyasi sürece girmeye hazır olduklarını belirtti.
Kimsenin peşinden gitmediklerini ifade eden Meşat, "İran'a bağlı olduğumuz yönündeki iddialar asılsızdır. İran'a hiçbir bağlılığımızın olmadığının altını çiziyoruz. Düşmanın bizimle sorunu iddia edildiği gibi (İran'a) bağlı olmak değil." dedi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.
Suudi Arabistan, Yemen, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:00 Kaynak: AA
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