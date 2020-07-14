Husiler, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile "Yemen krizi"ni görüştü - Son Dakika

Husiler, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile "Yemen krizi"ni görüştü

Yemen'deki İran destekli Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Hişam Şeref, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Yemen krizini görüştü.

Yemen'deki İran destekli Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Hişam Şeref, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Yemen krizini görüştü.

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Husilere ait El-Mesira televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Husilerin sözde Dışişleri Bakanı Şeref, telekonferans üzerinden İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Yemen krizinin çözümü için harcanan uluslararası çabalar ele alındı.

Haberde açıklamalarına yer verilen İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülkesinin, barış çabalarını desteklediğini ifade etti.

Zarif, İran'ın bölgesel ve uluslararası taraflarla kurduğu temaslarda Yemen halkının ihtiyaç duyduğu insani yardım akışını sağlamak için askeri operasyonları sona erdirmenin zorunlu olduğunu dile getirdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler yıllardır Yemen'deki taraflar arasında kapsamlı bir diyalog başlatmak ve çatışmaları durdurmak için çaba harcıyor, ancak bu çabalar yaklaşık 6 yıldır devam eden krizi çözemedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 22:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husiler, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile 'Yemen krizi'ni görüştü - Son Dakika
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