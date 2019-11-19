Son Dakika Haberleri: Husiler, Kızıldeniz'de 3 gemiyi alıkoyduklarını duyurdu
Son Dakika Güncel Husiler, Kızıldeniz'de 3 gemiyi alıkoyduklarını duyurdu - Son Dakika

Husiler, Kızıldeniz'de 3 gemiyi alıkoyduklarını duyurdu

6 saat önce

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de, biri Suudi Arabistan'a ait olmak üzere 3 geminin alıkonulduğunu açıkladı.

Husiler, Kızıldeniz'de 3 gemiyi alıkoyduklarını duyurdu, System.String[]

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de, biri Suudi Arabistan'a ait olmak üzere 3 geminin alıkonulduğunu açıkladı.

Uluslararası tanınırlığı olmayan Husi hükümeti İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sahil güvenlik birliklerinin, kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle Yemen'in Ukban Adası'nın 3 mil açığında 3 gemiyi alıkoyduğunu belirtti.

Açıklamada alıkonulan gemiler arasında Suudi Arabistan'a ait "Rabigh 3" isimli geminin de olduğu kaydedildi.

Gemilerin, Hudeyde ilinde bulunan Salif Limanı'na çekildiği ve ilgili makamlarla irtibata geçildiği aktarılan açıklamada diğer 2 geminin hangi ülkeye ait olduğu bilgisine yer verilmedi.

Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hadrami daha önce yaptığı açıklamada, İran destekli Husileri, ülkenin batısında Kızıldeniz'de Güney Kore'ye ait bir gemi ve ona eşlik eden iki tekneyi alıkoymakla suçlamıştı.

Husilerin üst düzey yöneticilerinden Muhammed Ali el-Husi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise Kızıldeniz'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğu düşüncesiyle bir gemiyi alıkoyduklarını, geminin Güney Kore'ye ait olduğunun ortaya çıkması durumunda serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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