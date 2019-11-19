Son Dakika Haberleri: Husiler Kızıldeniz'de Suudia Arabistan ve Güney Kore'ye ait gemilere el koydu
Son Dakika Dünya Husiler Kızıldeniz'de Suudia Arabistan ve Güney Kore'ye ait gemilere el koydu - Son Dakika Dünya

Husiler Kızıldeniz'de Suudia Arabistan ve Güney Kore'ye ait gemilere el koydu

6 saat önce

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de, biri Suudi Arabistan'a ait olmak üzere 3 geminin alıkonulduğunu açıkladı

Husiler Kızıldeniz'de Suudia Arabistan ve Güney Kore'ye ait gemilere el koydu, System.String[]

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de biri Suudi Arabistan'a ait olmak üzere 3 geminin alıkonulduğunu açıkladı.


Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el Maliki Husilerin pazar akşamı Güney Kore'ye ait bir sondaj platformunu çeken gemiye el koyduğunu duyurdu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:34 
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