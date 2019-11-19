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Husiler Kızıldeniz'de Suudia Arabistan ve Güney Kore'ye ait gemilere el koydu
6 saat önce
Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de, biri Suudi Arabistan'a ait olmak üzere 3 geminin alıkonulduğunu açıkladı
Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de biri Suudi Arabistan'a ait olmak üzere 3 geminin alıkonulduğunu açıkladı.
Koalisyon güçleri sözcüsü Turki el Maliki Husilerin pazar akşamı Güney Kore'ye ait bir sondaj platformunu çeken gemiye el koyduğunu duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:34
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