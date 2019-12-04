Son Dakika Haberleri: Husiler koalisyon güçlerine ait iki keşif uçağını düşürdüklerini iddia etti
Son Dakika Güncel Husiler koalisyon güçlerine ait iki keşif uçağını düşürdüklerini iddia etti - Son Dakika

Husiler koalisyon güçlerine ait iki keşif uçağını düşürdüklerini iddia etti

6 saat önce

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait iki keşif uçağını düşürdüklerini öne sürdü.

Husiler koalisyon güçlerine ait iki keşif uçağını düşürdüklerini iddia etti, System.String[]

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait iki keşif uçağını düşürdüklerini öne sürdü.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Cazan ve Asir kentlerinin karşısında kalan sınır bölgesinde koalisyon güçlerine ait iki keşif uçağını düşürdüklerini açıkladı.

Seri, "Yemen-Suudi Arabistan sınırında düşmanca eylemlerde bulunduğunu" ifade ettiği keşif uçaklarını düşürmek için kullandıkları silah türüne ilişkin bilgi vermedi.

Koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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