Husiler, koalisyon güçlerini iletişim altyapısının yüzde 31'ini yok etmekle suçladı - Son Dakika

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerininin düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ülkedeki telekomünikasyon ve internet altyapısının yaklaşık yüzde 31'inin kullanılamaz hale geldiğini ileri sürdü.

İran destekli Husilere bağlı sözde hükümetin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığınca hazırlanan raporda, koalisyon güçlerinin Mart 2015'te başlattığı "Kararlılık Fırtınası" operasyonundan bu yana düzenlediği hava saldırıları nedeniyle ülkedeki 72 bölge ve kentin dünyadan izole edildiği ve 1 milyon 200 binden fazla kişinin telekomünikasyon ile internet hizmetinden mahrum kaldığı belirtildi.

Koalisyon güçlerinin, iletişim ve posta kurumlarına yaklaşık 2 bin 400 saldırı düzenlediği aktarılan raporda, söz konusu saldırılarda, iletişim altyapısının yüzde 31'inin tamamen, yüzde 23'ünün ise kısmen kullanılamaz hale geldiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda ayrıca iletişim sektöründeki bu hasarın maliyetinin 4,1 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki 10 Arap ülkesinin katılımıyla oluşturulan koalisyon güçleri, Yemen'de 26 Mart 2015'te Husilere karşı "Kararlılık Fırtınası" operasyonunu başlatmıştı.

Yemen hükümetinden BAE destekli güçlerin Aden'deki baskınına tepki

Öte yandan Yemen hükümeti dün Teknik Eğitim Bakan Yardımcısı Abdurabbu el-Mihveli'nin geçici başkent Aden'deki evine düzenlenen baskına tepki gösterdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın Başbakanlık yetkilisinin açıklamasına dayandırdığı haberde, hükümetin, yasadışı silahlı unsurların, Mihlevi'nin evine baskın düzenlemesi ve yağmalamasının en güçlü şekilde kınadığı ifade edildi.

Başbakan Muin Abdulmelik'in İçişleri Bakanlığı ve Aden'deki yerel makamlara, suçluların yakalanması için talimat verdiği aktarılan haberde, Mihlevi'nin evine baskın düzenleyenlerin kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları, dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin Mihlevi'nin Aden'deki evine baskın düzenlediğini belirtmişti. Yerel medyada yer alan haberlerde, baskın sırasında Mihlevi'nin evde bulunmadığı kaydedilmişti.

Uzun süredir çatışmalara sahne olan Yemen'de BAE, güneydeki ayrılıkçı silahlı gruplara destek veriyor.

BAE'nin eğittiği ve silah sağladığı bu gruplar, son yıllarda birçok defa Yemen'in güneyinde hükümete karşı saldırı ve darbe girişimlerinde bulunmuştu.