Husiler: Koalisyon uçaklarının Sana'ya düzenlediği saldırıda aynı aileden 10 kişi öldü - Son Dakika
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Husiler: Koalisyon uçaklarının Sana'ya düzenlediği saldırıda aynı aileden 10 kişi öldü

26.03.2022 15:41
Husiler: Koalisyon uçaklarının Sana'ya düzenlediği saldırıda aynı aileden 10 kişi öldü

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Sana ve Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırısında başkentte aynı aileden 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Sana ve Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırısında başkentte aynı aileden 10 kişinin öldüğünü duyurdu.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yer alan haberde, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının başkent Sana ve Hudeyde kentlerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda Sana'nın Hadde bölgesinde Sigorta ve Emeklilik Genel Müdürlüğü binası yakınlarındaki iki evin hedef alındığı kaydedilen haberde, söz konusu evlerde yaşayan aynı aileden 10 kişinin öldüğü aktarıldı.

Haberde ayrıca, koalisyon uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde ilindeki petrol tesislerine de 3 hava saldırısı düzenlediği, söz konusu saldırıların Stockholm Anlaşması'nın açık ihlali olduğu ifade edildi.

Ne olmuştu?

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, dün yaptığı açıklamada, "Yemen'deki İran destekli terörist Husi milislerin Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine saldırı düzenlediğini ve tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını" belirtmişti. Maliki, söz konusu saldırının Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentlerinden yapıldığını kaydetmişti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın sosyal medya hesabında koalisyon güçlerinin bugün paylaşılan açıklamasında da, Sana ve Hudeyde kentlerindeki tehdit unsurlarına yönelik hava saldırısı başlatıldığı aktarılmıştı.

Yemen'deki istikrarsızlık

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husiler: Koalisyon uçaklarının Sana'ya düzenlediği saldırıda aynı aileden 10 kişi öldü - Son Dakika


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