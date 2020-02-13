Husiler, koalisyonun Yemen'de 15 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti - Son Dakika
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Husiler, koalisyonun Yemen'de 15 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti

6 saat önce

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 5 kente son 24 saat içinde 15 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Husiler, koalisyonun Yemen'de 15 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti, System.String[]

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 5 kente son 24 saat içinde 15 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, koalisyon güçleri son 24 saatte Marib kentine 11, Hudeyde, Sada, Dali ve Cevf kentlerine de toplamda saldırı düzenledi.

Saldırılarda bazı sivillerin evlerinin yandığı veya zarar gördüğü ileri sürüldü.

Yemen'deki durum

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in barışa ulaşılması için sarf ettiği çabalar nedeniyle bir süredir temkinli bekleyişin hakim olduğu Yemen'de, son haftalarda çatışmalar şiddetlenmeye başlamıştı.

Husiler, bugün yaptıkları açıklamada, ülkedeki birçok cephede hükümet güçleriyle girdikleri çatışmalar sonucu 6 komutanlarının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Ülkedeki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler, 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti. Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:28 Kaynak: AA
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