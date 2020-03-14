Husiler, Kovid-19 nedeniyle Sana'ya yapılacak BM kaynaklı uçuşları durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Husiler, Kovid-19 nedeniyle Sana'ya yapılacak BM kaynaklı uçuşları durdurdu - Son Dakika

Husiler, Kovid-19 nedeniyle Sana'ya yapılacak BM kaynaklı uçuşları durdurdu

6 saat önce

Yemen'de Husiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Uluslararası Sana Havalimanı'na yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklı uçuşların 2 hafta boyunca askıya alındığını duyurdu.

Husiler, Kovid-19 nedeniyle Sana'ya yapılacak BM kaynaklı uçuşları durdurdu, System.String[]

Yemen'de Husiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Uluslararası Sana Havalimanı'na yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklı uçuşların 2 hafta boyunca askıya alındığını duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Salgınlarla Mücadele Yüksek Komitesi, insani yardım ya da BM heyetlerini taşıyan uçakların bugünden itibaren 2 hafta boyunca Sana Havalimanı'na girişinin durdurulmasına karar verdi.

Haberde, kararın, salgınla mücadele kapsamında alındığı belirtildi.

Söz konusu Komite ayrıca, sözde Husi hükümeti Eğitim Bakanlığı'na da sınavları öne alarak 21 Mart'ta başlatma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:50 Kaynak: AA
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