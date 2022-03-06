Husiler: Safir petrol tankeri konusunda BM ile mutabakat zaptı imzaladık - Son Dakika
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Husiler: Safir petrol tankeri konusunda BM ile mutabakat zaptı imzaladık

06.03.2022 12:28
Husiler: Safir petrol tankeri konusunda BM ile mutabakat zaptı imzaladık

Yemen'deki Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde ili açıklarında çevre felaketine yol açma ihtimali bulunan Safir petrol tankeri konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile bir mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.

Yemen'deki Husiler, ülkenin batısındaki Hudeyde ili açıklarında çevre felaketine yol açma ihtimali bulunan Safir petrol tankeri konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile bir mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama paylaştı.

Safir petrol tankeri konusunda BM ile bir mutabakat zaptı imzalandığını belirten Husi, gelecekte de imzalanan bu mutabakat zaptına uygun bir şekilde çalışılacağını ifade etti.

Açıklamada, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü David Gresley, 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Hudeyde kenti açıklarında çevre felaketine yol açma ihtimali olan Safir petrol tankerinin oluşturduğu sorunda çözüm aşamasına girildiğini duyurmuştu.

Gresley, Yemen hükümeti ve Husilerden temsilcilerle sorunun çözümüne dair yapıcı toplantılar gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Safir petrol tankerinde "sızıntı" tehlikesi

Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda 2015'ten bu yana demirli bulunan ve içerdiği 1 milyon varili aşkın petrolle sızıntı tehlikesi taşıdığı belirtilen Safir tankeri, Yemen'de çatışan taraflar arasında sorun teşkil ediyor.

BM, olası bir sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize dökülen petrolden 4 kat daha fazla olacağı konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyor.

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Birleşmiş Milletler, Muhammed Ali, Petrol, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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