Husiler: Sana Havalimanı hava saldırıları nedeniyle çalışamaz durumda - Son Dakika

İran tarafından desteklenen Husiler, kontrolleri altındaki Uluslararası Sana Havalimanı'nın koalisyon güçlerinin hava saldırıları sebebiyle uçuşlara uygun olmaktan çıktığını duyurdu.

Husilere bağlı Saba haber ajansına açıklama yapan Husi yönetiminde Sivil Havacılık Genel Heyeti Başkan Vekili Raid Cebel, saldırının Yemen halkına sunulan yardımların önünü tıkadığını, BM seferleri ve ülkede çalışan uluslararası örgütlere engel olduğunu söyledi.

Cebel, Sana Havalimanı'nın saldırılar nedeniyle uçuşlara uygun olmaktan çıktığını belirterek havalimanının sistematik olarak hedef alınmasına derhal müdahale edilmesi için BM'ye çağrı yaptı.

Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçleri, pazartesi günü Sana havalimanındaki bomba yüklü insansız hava araçlarına ilişkin çalışmaların ve eğitimlerin verildiği 6 noktanın vurulduğunu duyurmuştu.

Koalisyon güçleri 2016'dan bu yana, Sana Havalimanı'na yönelik insani yardımlar ve BM'ye ilişkin seferlere yasaklama getiriyor.

Öte yandan koalisyon güçleri son olarak, pazar günü yaptığı açıklamada, Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan'a düzenlenen silahlı insansız hava araçlarıyla yürütülen saldırılar için kullanıldığını belirtmişti.