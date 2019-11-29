Son Dakika Haberleri: Husiler: "Suudi Arabistan'a ait askeri helikopteri düşürdük"
Son Dakika 3. Sayfa Husiler: 'Suudi Arabistan'a ait askeri helikopteri düşürdük' - Son Dakika

Husiler: "Suudi Arabistan'a ait askeri helikopteri düşürdük"

7 saat önce

Husiler, Suudi Arabistan'a ait AH-64 askeri helikopterini düşürdüklerini, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Husiler:

Husiler, Suudi Arabistan'a ait AH-64 askeri helikopterini düşürdüklerini, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında bulunan Asir bölgesinde Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir askeri helikopteri düşürdüklerini duyurdu. Helikopterde bulunan 2 kişinin öldüğü kaydedildi. Husilerin Sözcüsü Yahya Sari, "AH-64 Apache tipi helikopter, Yemen sınırına yakın düşmanlık faaliyetleri yürütürken Husiler bir füze ile helikopteri düşürdü" dedi.


Suudi Arabistan tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. - SANA

Suudi Arabistan, Yemen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Reuters: Katar Dışişleri Bakanı, geçen ay Suudi Arabistan'a gitti
Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 20:46:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Husiler: "Suudi Arabistan'a ait askeri helikopteri düşürdük"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]