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Husiler: "Suudi Arabistan'a ait askeri helikopteri düşürdük"
7 saat önce
Husiler, Suudi Arabistan'a ait AH-64 askeri helikopterini düşürdüklerini, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:43 Kaynak: İHA
Husiler, Suudi Arabistan'a ait AH-64 askeri helikopterini düşürdüklerini, helikopterde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında bulunan Asir bölgesinde Husiler, Suudi Arabistan'a ait bir askeri helikopteri düşürdüklerini duyurdu. Helikopterde bulunan 2 kişinin öldüğü kaydedildi. Husilerin Sözcüsü Yahya Sari, "AH-64 Apache tipi helikopter, Yemen sınırına yakın düşmanlık faaliyetleri yürütürken Husiler bir füze ile helikopteri düşürdü" dedi.
Suudi Arabistan tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. - SANA
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