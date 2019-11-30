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Husiler, Suudi Arabistan'a ait helikopteri düşürdüklerini duyurdu

6 saat önce

Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan'a ait AH-64E Apache tipi helikopteri düşürdüklerini açıkladı.

Husiler, Suudi Arabistan'a ait helikopteri düşürdüklerini duyurdu, System.String[]

Yemen'de Husiler, Suudi Arabistan'a ait AH-64E Apache tipi helikopteri düşürdüklerini açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında bulunan Asir bölgesinde Suudi Arabistan'a ait AH-64E Apache tipi helikopteri düşürdüklerini belirterek, hesabında olaya ait görüntüleri yayımladı.

Suudi Arabistan tarafından ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, Twitter, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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