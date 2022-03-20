Husiler, Suudi Arabistan'da drone saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Husiler, Suudi Arabistan'da drone saldırısı düzenledi

20.03.2022 02:55
Husiler, Suudi Arabistan'da drone saldırısı düzenledi

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki Aramco su arıtma tesislerine ve Zahran elektrik santraline drone saldırısı düzenledi.

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki Aramco su arıtma tesislerine ve Zahran elektrik santraline drone saldırısı düzenledi.

İran destekli Husi güçleri, Suudi Arabistan'ın Cizan kentinde yer alan Aramco su arıtma tesislerine ve Zahran elektrik santraline drone saldırısı düzenledi. Saldırıda drone'lardan atılan bombaların hedefi olan su arıtma tesisinde ve elektrik santralinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Yerel yetkililerden ise saldırıda ölen yada yaralananlara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - RİYAD

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Suudi Arabistan, Drone, İran, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husiler, Suudi Arabistan'da drone saldırısı düzenledi - Son Dakika


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