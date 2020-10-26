Husiler: Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na iki saldırı düzenledik - Son Dakika

Yemen'de İran destekli Husiler, birkaç saat arayla silahlı insansız hava aracıyla (SİHA), Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'nı iki kez hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, birkaç saat arayla Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'na iki SİHA saldırısı düzenlediklerini ve havalimanında önemli askeri hedeflerin vurulduğunu kaydetti.

Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Koalisyon güçleri, 24 Ekim Cumartesi gününden bu yana Husiler tarafından Suudi Arabistan'a atılan 6 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, balistik füzeler, İHA'larla sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.