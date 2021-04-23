Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'nde hassas bir noktayı İHA'yla vurduklarını açıkladı - Son Dakika

Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'nde hassas bir noktayı İHA'yla vurduklarını açıkladı

23.04.2021 18:31
Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'nde hassas bir noktayı İHA'yla vurduklarını açıkladı, System.String[]

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nü insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nü insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, "saldırının, artan düşmanlığa ve Yemen'e karşı devam eden ablukaya bir yanıt olduğunu" belirtti.

Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesindeki Kral Halid Hava Üssü'nde hassas askeri bir mevkiyi hedef aldıklarını kaydeden Seri, hedefin tam isabetle vurulduğunu ve saldırının Kasıf-2 tipi İHA ile gerçekleştirildiğini ifade etti.

Suudi Arabistan'dan ve koalisyon güçlerinden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sabah saatlerinde, Husilere ait bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Hava Üssü, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'nde hassas bir noktayı İHA'yla vurduklarını açıkladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu Bakan Koca saat verip 'Açıklama yapacağım' dedi, vatandaşlar sürprizle karşılaştı Bakan Koca saat verip 'Açıklama yapacağım' dedi, vatandaşlar sürprizle karşılaştı 'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışa çıkarıldı 'Efsane Vali' Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracı satışa çıkarıldı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, kaçış planı akıllara Ocean's 8 filmini getirdi Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor Şiddet gördüğü eski sevgilisinden tehditler alan Yasemin, korkudan otomobilde yaşıyor İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste İmamoğlu, özensiz tören yapılmasına kızıp İl Milli Eğitim Müdürü'ne patladı: Zavallı, paran yoksa büyükşehirden iste Kendi imkanlarıyla asansör düzeneği kuran yaşlı adam, halatın kopması sonucu düşerek yaşamını yitirdi Kendi imkanlarıyla asansör düzeneği kuran yaşlı adam, halatın kopması sonucu düşerek yaşamını yitirdi Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu Camdaki Kız'daki bekaret sahnesinin ardından Hazal Kaya'nın yıllar önceki sözleri gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Sağlık Bakanı Koca, 23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktı Sağlık Bakanı Koca, 23 Nisan'da koltuğunu torununa bıraktı         
18:19
Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti Komşularının yüksek sesli sohbetinden rahatsız olan cani, tüfekle dehşet saçıp intihar etti         
16:52
Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı Mide bulandıran ilişki! ABD'li genç kadın, nişanlısının 61 yaşındaki babasından çocuk yaptı         
16:07
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi         
15:44
MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı MHP'li Saffet Sancaklı'nın oğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ortağı çıktı         
15:24
Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu Gelinini ve birlikte yakaladığı şahsı öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: İçeriden sesler geliyordu         
14:24
Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı Bir ailenin yok olduğu kazada, uyuşturucu testinin yapılacağı idrar örneğinin döküldüğü ortaya çıktı         
13:29
Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı Emre Belözoğlu, saha kenarında Aykut Kocaman'la ne konuştuğunu anlattı         
12:52
Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş Videoları internete düştü! Kripto Tosuncuk, sosyal medya fenomeni ile gününü gün etmiş         
11:37
Akdeniz cansız bedenlerle doldu! Ölüm kalım savaşı veren göçmenlere ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı Akdeniz cansız bedenlerle doldu! Ölüm kalım savaşı veren göçmenlere ilk müdahaleyi Türk mürettebat yaptı         
10:45
Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk Gülben Ergen de kripto para mağduru: Tepetaklak olduk         
09:56
Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti Kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti         
09:52
Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi Ankara'da hareketli gece! Karantinada olması gereken kişi bar baskınında yakayı ele verdi         
09:39
Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı Taksicinin arkadaşı, kağıt gibi ezilen aracı görünce telefonu atıp ağlamaya başladı         
08:49
Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu Roketsan'dan Rusya'nın Türk SİHA'larını hedef almasına misilleme: Pantsir tam isabetle vuruldu         
22:29
Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı Azerbaycanlı eski milletvekili, sekreterinin kalçasına dokunurken kameraya yakalandı         
22:09
Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu Usta Oyuncu Reha Özcan, Seksenler dizisine dahil oldu         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2021 18:46:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'nde hassas bir noktayı İHA'yla vurduklarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei